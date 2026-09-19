Игорь Сопов рассказал международным экспертам о ДЭГ и защите персональных данных

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 19 сентября, во второй день голосования, провел для международных экспертов экскурсию по информационному центру облизбиркома, расположенному по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23. Глава региональной избирательной комиссии лично продемонстрировал гостям принципы работы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), систему мониторинга явки и рассказал о мерах защиты персональных данных избирателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов объяснил делегации разницу между числом выданных бюллетеней и количеством проголосовавших. Одна цифра статистики отражает число людей, которые оформили электронный бюллетень в системе и принимают решение, за кого отдать голос. При этом другой показатель демонстрирует количество уже проголосовавших граждан. Председатель комиссии подчеркнул открытость данных о явке: информация открыто транслируется, предоставляется средствам массовой информации. Также все могут наблюдать за процессом голосования в реальном времени через экраны Центра общественного наблюдения за выборами на улице Советской, 15 в Пскове.

Особое внимание глава облизбиркома уделил интерактивной карте Псковской области. Игорь Сопов показал, как при помощи личного компьютера можно кликнуть на любой район и увидеть динамику явки в режиме реального времени. Система отображает общее число зарегистрированных избирателей, количество тех, кто уже отдал голос, а также статистику участников дистанционного голосования. По словам Игоря Сопова, такие данные позволяют отслеживать прогресс: например, к определенному часу активность может вырасти на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего дня. Круглосуточный доступ к этой информации обеспечивает прозрачность процесса голосования.

В ходе беседы Игорь Сопов напомнил экспертам о возможностях ночного голосования через ДЭГ. Он привел конкретный пример: после закрытия избирательных участков в 20:00 первого дня выборов онлайн-система продолжала работать. К утру второго дня стало известно, что ночью свои голоса отдали 1500 человек. «Выборы идут круглосуточно», — резюмировал председатель избирательной комиссии, приглашая всех желающих воспользоваться этим правом независимо от времени суток.

Отдельный блок экскурсии посвятили работе с молодежью и будущими избирателями. Игорь Сопов рассказал о создании вертикальных мини-фильмов и сериала из пяти эпизодов, где молодые люди знакомятся, строят отношения и затем приходят голосовать. Ролики сняли школьники под руководством комиссии. Также он ознакомил гостей с талисманом псковских выборов — Барсиком. Этот символ, изображенный на гербе города, запатентован и защищен авторскими правами. Для детей разработали обучающую 2D-игру «Избирательный участок: Симулятор!», где персонаж преодолевает различные препятствия на участке: приходит не по месту регистрации, забывает паспорт или не может найти вход в кабинку для тайного голосования. Игра помогает юным избирателям запомнить правила волеизъявления. Эксперты смогли не просто посмотреть, но и самостоятельно поиграть, пройдя весь путь — от получения бюллетеня до момента голосования.

Глава облизбиркома детально остановился на технической безопасности используемой системы ГАС «Выборы» 2.0. Игорь Сопов заверил экспертов, что оборудование полностью автономно, произведено в России и не имеет связи со сторонними интернет-сервисами. Серверы с данными избирателей находятся за металлической дверью, охраняемой сигнализацией. Доступ туда имеют только сотрудники технического обслуживания и два члена избирательной комиссии. Председатель комиссии напомнил, что в России незаконное завладение персональными данными влечет уголовную ответственность.

Завершая встречу, Игорь Сопов вручил международным экспертам памятные подарки: фирменные папки и значки с российским флагом. Гости сделали совместные фотографии с символом выборов в Псковской области — Барсиком. Участники миссии продолжат знакомство с ходом выборов в регионе до 21 сентября.

18-20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.