Второй день голосования на выборах стартует в Псковской области

Голосование на выборах продолжается в Псковской области в субботу, 19 сентября. В 8.00 свои двери открыли 567 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подал 53 791 человек. Они смогут до 20:00 20 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.

Явка на выборах в Псковской области по состоянию на 20.00 18 сентября составила 21,1%.

В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Как ранее рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов, первый день голосования прошел без происшествий, никаких жалоб в избирательные комиссии не поступало.

Голосование завершится в 20.00 в воскресенье, 20 сентября.