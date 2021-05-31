Александр Козловский: Сообщения о понуждении бюджетников к голосованию на праймериз - это взбитие пены

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове посоветовал псковичам не обращать внимания на сообщения анонимных телеграм-каналов о фактах якобы понуждения сотрудников бюджетных учреждений к участию в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов в Госдуму и Псковское областное Собрание. По мнению парламентария, данные сообщения — просто «взбитие пены».
«Конечно, мы видим все сообщения, но в данном случае, я считаю, что не надо на это обращать внимание. Анонимные телеграм-каналы на то и нацелены, чтобы взбаламутить и посеять сомнения в умах наших граждан», - заключил Александр Козловский.