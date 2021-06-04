Политика

Лидер КПРФ обвинил «Справедливую Россию» в плагиате предвыборной программы

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» представила основные пункты проекта своей предвыборной программы. По сообщению пресс-службы политического объединения, в документе отражены вопрос Справедливого базового дохода, проблема Донбасса, требование о национализации ключевых отраслей и другие темы. Кроме того, партия заявляет о борьбе с бедностью и необходимости затрат государства на медицину и образование на уровне 7% ВВП по каждому направлению.

В целом в проекте программы много внимания уделено социальным вопросам, что дало повод председателю Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову обвинить политических оппонентов в плагиате, сообщает «Газета.ру». Лидер коммунистов считает, что все их конкуренты, в том числе «Справедливая Россия», перенимают элементы программы КПРФ. При этом Геннадий Зюганов предполагает, что некоторые из этих предложений — о бюджете развития, росте социальных расходов на образование, культуру и здравоохранение — «Справедливая Россия» вряд ли поддержит на самом деле: «На словах они за это, но голосовать за такой бюджет они не хотят», - заявил коммунист.

На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель партии «Справедливой России - Патриоты - За правду» Сергей Миронов

«Чтобы сформировать такой бюджет, надо принять три важнейших решения. Первое — о национализации стратегических отраслей и всей минерально-сырьевой базы. Я не знаю, о какой национализации они говорят, они снова хотят обойтись мелочью всякой. Ничего из этого не выйдет. Они выполняют установки, которые им дают из Кремля», — возмутился коммунист.

Кроме того, Геннадий Зюганов не считает, что схожесть программ двух партий можно считать поводом для объединения усилий и создания коалиции.