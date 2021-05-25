Общество

Справедливый базовый доход предлагает ввести партия «Справедливая Россия»

Справедливый базовый доход предлагает ввести в РФ партия «Справедливая Россия – За Правду». Подробнее о сути предложения журналистам на пресс-конференции 25 мая рассказал председатель регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Справедливый базовый доход, по его словам, — денежная сумма, которая обеспечивает покрытие базовых потребностей человека и регулярно выплачивается каждому гражданину государством по факту его рождения. «Это не просто колоссальные финансовые ресурсы, это принципиальное изменение социально-экономической парадигмы общества. Для введения полномасштабного СБД для всех и каждого требуется серьезная подготовка, и не только экспертная или чисто экономическая. Сама общественная мораль и психология должны быть тщательно изучены, и в случае необходимости — адаптированы к такой кардинальной трансформации. Иначе великая идея может быть искажена, ошельмована и скомпрометирована на десятилетия», - подчеркнул Олег Брячак.

«Можно сколько угодно рассказывать о том, как космические корабли бороздят пространство, но наших граждан больше интересует то, что у них под ногами, их интересуют проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно», - отметил Олег Брячак. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что люди в России живут очень бедно, причем планка бедности в стране очень занижена.

«Есть понятие "работающий бедный". По сути, это раб, и такого быть не должно. Мы хотим сделать базовый доход справедливым. Если после оплаты услуг ЖКХ, покупок и трат на обучение детей в семье остается 500 рублей, это никуда не годится. Мы будем точечно работать над тем, чтобы положительные результаты отражались на каждом человеке», - подчеркнул лидер псковских эсеров.

А начинать, по его словам, надо с введения прогрессивной шкалы налогообложения. «Люди из списка Форбс богатеют с каждым годом, а основная часть населения РФ — нет», - заметил Олег Брячак. Олигархи в этом смысле, по его мнению, должны «поделиться с населением».

Проблема бедности, добавил он, актуальна и для Псковской области. При этом руководство региона активно работает над повышением уровня доходов населения, оказывая меры поддержки и сохраняя рабочие места, заключил Олег Брячак.

Размер ежемесячной выплаты справедливого базового дохода, по мнению справедливороссов, должен составить 10 тысяч рублей. Чтобы выплатить их 146 миллионам россиян, потребуется 17,5 трлн рублей. Эта сумма складывается из следующих источников:

7,5 трлн рублей — поступления от природной ренты, 6 трлн рублей — сокращение издержек за счет возвращения конкурентных процедур (коррупционные деньги) и 4 трлн рублей — часть добавленного ВВП, который сформируется после запуска программы справедливого базового дохода.