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Политика

Политолог: Мы на пороге глобальных изменений в раскладах политических сил

24.06.2021 11:00|ПсковКомментариев: 1

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в ходе круглого стола «Политические партии на старте избирательной кампании. Политическая карта страны» в Пскове 24 июня заявил, что страна находится на пороге глобальных изменений в раскладах политических сил, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нынешняя политическая ситуация характеризуется несколькими вещами. Политический цикл страны вошел в новую фазу, - отметил он. - Мы на пороге глобальных изменений в раскладах внутри политических сил и между ними». Основная партия страны - «Единая Россия» - идет на выборы «в неожиданном составе своих лидеров», отметил он. «Как на это отреагирует политическая система страны, политический истеблишмент, другие партии? Если раньше мы предполагали, что рейтинг Владимир Владимировича Путина будет примерно соответствовать тем результатам, которые может получить "Единая Россия", то ситуация будет меняться. Как два первых лица — Шойгу и Лавров — смогут поднять доверие, проценты, получаемые "Единой Россией", - вопрос исследования, вопрос ближайших нескольких месяцев. Посмотрим по социологии», - сказал Дмитрий Солонников.

 

Больше проблем, по его мнению, у других партий. «КПРФ явно вошла в ситуацию уже начавшегося транзита смены лидера», - считает политолог. По его словам, постоянно возникают вбросы, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов или уйдет после выборов, или весной 2022 года. «Как будет работать политическая система внутри КПРФ, если нет четкого понимая, что будет с лидером партии? И мы видим, как происходят чуть ли не рейдерские захваты региональных отделений КПРФ по всей стране: приходят представители одной команды, другой команды. Идет серьезная конкуренция между сторонниками Рашкина, Афонина, других крупных игроков среди КПРФ», - заметил Дмитрий Солонников.

«В части мест, в частности, в Псковской области, идет радикализация политического процесса представителями КПРФ. Активно начинают включаться в протестные акции, иногда сопрягая свои акции с несистемной оппозицией. Такая же ситуация была в Москве. Где-то КПРФ пытается встроиться в мейнстрим и договариваться с региональной властью. Несогласованность в партии однозначно скажется на ее результате», - заявил политолог.

Объединение «Справедливой России» с Захаром Прилепиным неоднозначно сказывается на рейтинге внутри страны, продолжил эксперт. «Рейтинг колеблется. Скорее всего, находится в понижающей стадии», - полагает Дмитрий Солонников. По его мнению, идет отход от ядерного электората, который партия смогла наработать за последние годы. Он добавил, что партия проходит 5-процентный барьер в Госдуму, «проходит гарантированно», но в регионах «могут быть падения».

Говоря о позициях ЛДПР, Дмитрий Солонников отметил, что не первый цикл идет речь о том, что лидер партии Владимир Жириновский собирается покинуть пост.  «Социологи фиксировали рост доверия к ЛДПР в прошлом году. Тренд восходящий явно был до конца зимы, сейчас партия скорее остановилась в своем росте. Говорить о том, что ЛДПР выходит на второй план, вопрос», - сказал он.

«Яблоко» пытается сыграть на протестном электорате, продолжил Дмитрий Солонников. «Лев Шлосберг (лидер реготделения партии - ред.) пройдет в Госдуму по одному из округов в Москве? Сам факт, что псковский политик пройдет по одному из округов Москвы - это попытка снять с дистанции, чтобы он там проиграл? Или это его противостояние с Явлинским?» - продолжил политолог.

Он считает, что назрела смена лидера в «Яблоке». «Очень серьезные карты брошены на стол, игра практически ва-банк. Яблочники играют почти на грани фола», - заключил он.

Партия «Новые люди», по мнению Дмитрия Солонникова, пытается повторить успех Союза правых сил. «Удачно стартовала в прошлом году, но, видимо, задержала старт в этом. Популярность на грани статистической погрешности», - оценил он.

Партия «Родина», по словам эксперта, каждый раз пытается выступить на выборах. Не исключено, что партия пойдет на глобальные объединения или будет находиться «где-то в резерве».

«Вся нынешняя кампания характеризуется большим блоком неизвестного, большим блоком неожиданностей, которые могут выстрелить. Говоря о политическом факторе, основной момент - фактор неизвестности, фактор неопределенности, который сохраняется за 100 дней до выборов. В этом уникальность нынешней ситуации», - резюмировал Дмитрий Солонников.

Теги: #политика #партии #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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