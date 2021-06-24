Политика

Александр Котов: Период до выборов нужно пройти в кропотливом труде

Период до выборов в Псковское областное Собрание нужно пройти в кропотливом труде. Об этом заявил председатель регионального парламента Александр Котов на втором этапе XXVII конференции регионального отделения партии 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мне кажется, в нашем регионе уникальное положение, - отметил он. - У нас есть лидеры в списке, которые пользуются авторитетом, уважением, имеют богатый опыт работы и в нашей партийной организации, и в органах власти. Это наш безусловный лидер - губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, это секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Анатольевич Турчак».

Александр Котов подчеркнул, что по результатам предварительного партийного голосования были определены кандидаты, пользующиеся авторитетом и уважением среди избирателей.

«У нас есть все для того, чтобы мы могли пройти эту избирательную кампанию достойно, чтобы мы могли рассказать о тех добрых делах, которые сделаны, чтобы мы могли сказать о том, чем мы собираемся заниматься в ближайшем будущем. Коллеги, все в наших руках. Нужно пройти период до выборов 19 сентября в каждодневном кропотливом труде. Мы с вами к такой работе готовы, участвуем в выборах не первый раз. Я уверен, что мы добьемся победы», - сказал он.

Александр Котов пожелал всем, кто участвует в выборах, удачи и успехов. «Победа будет за нами!» - заключил он.