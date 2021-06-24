Политика

«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания

Участники XXVII конференции регионального отделения «Единой России» в ходе тайного голосования утвердили списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания VII созыва по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Партийцам при голосовании необходимо было поставить любую отметку в графе либо «за» список, либо «против». Для голосования выдавалось два бюллетеня.

Так, за список кандидатов для выдвижения по единому избирательному округу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов VII созыва проголосовали 56 партийцев, против — 2.

За список кандидатов в депутаты регионального парламента VII созыва по одномандатным избирательным округам проголосовали 59 участников партийной конференции, против — ноль.

Утвержденный список кандидатов для выдвижения по единому избирательному округу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва

1. Михаил Ведерников;

2. Андрей Турчак;

3. Александр Котов;

4. Анастасия Повторейко;

5. Олег Грицаев.

Региональная (территориальная) часть:

Региональная группа №1 (соответствует одномандатному избирательному округу №1):

1. Дмитрий Алекминский;

2. Юрий Бурлин;

3. Надежда Варкки.

Региональная группа № 2 (соответствует одномандатному избирательному округу №2):

1. Юлия Лысова;

2. Ирина Молчанова;

3. Артем Березко.

Региональная группа №3 (соответствует одномандатному избирательному округу №3):

1. Алексей Кириллов;

2. Ольга Федорова;

3. Елена Кондратова.

Региональная группа №4 (соответствует одномандатному избирательному округу №4):

1. Алексей Форш;

2. Любовь Николаева;

3. Ирина Куропаткина.

Региональная группа №5 (соответствует одномандатному избирательному округу №5):

1. Татьяна Фомченкова;

2. Дмитрий Белюков;

3. Алексей Максимов.

Региональная группа №6 (соответствует одномандатному избирательному округу №6):

1. Виталий Андреев;

2. Елена Чернозубова;

3. Александр Терентьев.

Региональная группа №7 (соответствует одномандатному избирательному округу №7):

1. Николай Тесля;

2. Ирина Толмачева;

3. Ольга Галахова.

Региональная группа №8 (соответствует одномандатному избирательному округу №8):

1. Геннадий Григорьев;

2. Оксана Лазарева;

3. Вера Андреева.

Региональная группа №9 (соответствует одномандатному избирательному округу №9):

1. Андрей Михайлов;

2. Николай Соколов;

3. Оксана Данченко.

Региональная группа №10 (соответствует одномандатному избирательному округу №10):

1. Наталья Мельникова;

2. Владимир Глотко;

3. Кристина Калашникова.

Региональная группа №11 (соответствует одномандатному избирательному округу №11):

1. Виктор Антонов;

2. Василий Шевелюшкин;

3. Олег Василевский.

Региональная группа №12 (соответствует одномандатному избирательному округу №12):

1. Олег Савельев;

2. Алексей Кузьмин;

3. Наталья Рассказова.

Региональная группа №13 (соответствует одномандатному избирательному округу №13):

1. Дарья Козьякова;

2. Марина Быстрова;

3. Сергей Сизов.

Утвержденный список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов VII созыва по одномандатным избирательным округам

одномандатный избирательный округ №1 — Алексей Севастьянов;

одномандатный избирательный округ №2 — Елена Лунгу;

одномандатный избирательный округ №3 — Александр Братчиков;

одномандатный избирательный округ №4 — Юрий Сорокин;

одномандатный избирательный округ №5 — Татьяна Фомченкова

одномандатный избирательный округ №6 — Елена Даньшова;

одномандатный избирательный округ №6 — Владимир Кузь;

одномандатный избирательный округ №8 — Александр Котов;

одномандатный избирательный округ №9 — Армен Мнацаканян;

одномандатный избирательный округ №10 — Виктор Остренко;

одномандатный избирательный округ №11 — Игорь Дитрих;

одномандатный избирательный округ №12 — Андрей Козлов;

одномандатный избирательный округ №13 — Виктор Иващенко.

«От имени всех делегатов поздравляем кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, - отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. - Желаем успехов в нашей предвыборной кампании».

Также он поздравил губернатора Михаила Ведерников с тем, что он возглавил партийный список. «Честь для партии иметь такого лидера», - добавил Александр Козловский.