«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания

Участники XXVII конференции регионального отделения «Единой России» в ходе тайного голосования утвердили списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания VII созыва по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Партийцам при голосовании необходимо было поставить любую отметку в графе либо «за» список, либо «против». Для голосования выдавалось два бюллетеня.
Так, за список кандидатов для выдвижения по единому избирательному округу на выборах в Псковское областное Собрание депутатов VII созыва проголосовали 56 партийцев, против — 2.
За список кандидатов в депутаты регионального парламента VII созыва по одномандатным избирательным округам проголосовали 59 участников партийной конференции, против — ноль.
1. Михаил Ведерников;
2. Андрей Турчак;
3. Александр Котов;
4. Анастасия Повторейко;
5. Олег Грицаев.
Региональная (территориальная) часть:
Региональная группа №1 (соответствует одномандатному избирательному округу №1):
1. Дмитрий Алекминский;
2. Юрий Бурлин;
3. Надежда Варкки.
Региональная группа № 2 (соответствует одномандатному избирательному округу №2):
1. Юлия Лысова;
2. Ирина Молчанова;
3. Артем Березко.
Региональная группа №3 (соответствует одномандатному избирательному округу №3):
1. Алексей Кириллов;
2. Ольга Федорова;
3. Елена Кондратова.
Региональная группа №4 (соответствует одномандатному избирательному округу №4):
1. Алексей Форш;
2. Любовь Николаева;
3. Ирина Куропаткина.
Региональная группа №5 (соответствует одномандатному избирательному округу №5):
1. Татьяна Фомченкова;
2. Дмитрий Белюков;
3. Алексей Максимов.
Региональная группа №6 (соответствует одномандатному избирательному округу №6):
1. Виталий Андреев;
2. Елена Чернозубова;
3. Александр Терентьев.
Региональная группа №7 (соответствует одномандатному избирательному округу №7):
1. Николай Тесля;
2. Ирина Толмачева;
3. Ольга Галахова.
Региональная группа №8 (соответствует одномандатному избирательному округу №8):
1. Геннадий Григорьев;
2. Оксана Лазарева;
3. Вера Андреева.
Региональная группа №9 (соответствует одномандатному избирательному округу №9):
1. Андрей Михайлов;
2. Николай Соколов;
3. Оксана Данченко.
Региональная группа №10 (соответствует одномандатному избирательному округу №10):
1. Наталья Мельникова;
2. Владимир Глотко;
3. Кристина Калашникова.
Региональная группа №11 (соответствует одномандатному избирательному округу №11):
1. Виктор Антонов;
2. Василий Шевелюшкин;
3. Олег Василевский.
Региональная группа №12 (соответствует одномандатному избирательному округу №12):
1. Олег Савельев;
2. Алексей Кузьмин;
3. Наталья Рассказова.
Региональная группа №13 (соответствует одномандатному избирательному округу №13):
1. Дарья Козьякова;
2. Марина Быстрова;
3. Сергей Сизов.
одномандатный избирательный округ №1 — Алексей Севастьянов;
одномандатный избирательный округ №2 — Елена Лунгу;
одномандатный избирательный округ №3 — Александр Братчиков;
одномандатный избирательный округ №4 — Юрий Сорокин;
одномандатный избирательный округ №5 — Татьяна Фомченкова
одномандатный избирательный округ №6 — Елена Даньшова;
одномандатный избирательный округ №6 — Владимир Кузь;
одномандатный избирательный округ №8 — Александр Котов;
одномандатный избирательный округ №9 — Армен Мнацаканян;
одномандатный избирательный округ №10 — Виктор Остренко;
одномандатный избирательный округ №11 — Игорь Дитрих;
одномандатный избирательный округ №12 — Андрей Козлов;
одномандатный избирательный округ №13 — Виктор Иващенко.
«От имени всех делегатов поздравляем кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, - отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. - Желаем успехов в нашей предвыборной кампании».
Также он поздравил губернатора Михаила Ведерников с тем, что он возглавил партийный список. «Честь для партии иметь такого лидера», - добавил Александр Козловский.