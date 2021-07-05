Политика

Псковское «Яблоко» утвердило список кандидатов в депутаты областного Собрания

Псковское региональное отделения партии «Яблоко» определило кандидатуры для выдвижения на выборы депутатов областного Собрания. Списки кандидатов опубликованы в телеграм-канале политического объединения. Как сообщалось ранее, в пятницу, 9 июля, проходит региональная партийная конференция.

Кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам от Псковского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО»

1 Кузьмин Николай Александрович

2 Гайдук Артур Маркович

3 Колесник Валентина Алексеевна

4 Пермяков Дмитрий Вячеславович

5 Козловский Всеволод Юрьевич

6 Амелина Ирина Александровна

7 Конашенков Александр Алексеевич

8 Степанов Ярослав Викторович

9 Шеметов Дмитрий Сергеевич

10 Ластовка Максим Олегович

11 Кучеренко Сергей Николаевич

12 Лосяков Кирилл Александрович

13 Вихман Андрей Владимирович

Единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва от Псковского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА

1 Шлосберг Лев Маркович

2 Гайдук Артур Маркович

3 Конашенков Александр Алексеевич

Региональная группа по избирательному округу № 1

1 Кузьмин Николай Александрович

2 Шараев Михаил Васильевич

3 Пасман Татьяна Борисовна

Региональная группа по избирательному округу № 2

1 Прищепа Иван Вячеславович

2 Ульяновский Андрей Витальевич

3 Костюк Александр Николаевич

Региональная группа по избирательному округу № 3

1 Колесник Валентина Алексеевна

2 Иванов Евгений Олегович

3 Куранова Ольга Александровна

Региональная группа по избирательному округу № 4

1 Иванова Яна Николаевна

2 Иванов Дмитрий Юрьевич

3 Морева Марина Владимировна

Региональная группа по избирательному округу № 5

1 Козловский Всеволод Юрьевич

2 Тихомиров Александр Евгеньевич

3 Карлов Александр Владимирович

Региональная группа по избирательному округу № 6

1 Амелина Ирина Александровна

2 Шадрин Кирилл Алексеевич

3 Новикова Светлана Андреевна

Региональная группа по избирательному округу № 7

1 Баранов Дмитрий Станиславович

2 Белова Юлия Алексеевна

3 Сингатуллова Надежда Леонидовна

Региональная группа по избирательному округу № 8

1 Степанов Ярослав Викторович

2 Герасимова Любовь Викторовна

3 Марушевский Николай Борисович

Региональная группа по избирательному округу № 9

1 Шеметов Дмитрий Сергеевич

2 Бархатов Николай Александрович

3 Брылёв Николай Петрович

Региональная группа по избирательному округу № 10

1 Ластовка Максим Олегович

2 Жильцова Любовь Васильевна

3 Александров Константин Сергеевич

Региональная группа по избирательному округу № 11

1 Кучеренко Сергей Николаевич

2 Изотов Сергей Никифорович

3 Лаврентьев Роман Игоревич

Региональная группа по избирательному округу № 12

1 Лосяков Кирилл Александрович

2 Ершова Ирина Викторовна

3 Сивенкова Ирина Геннадьевна

Региональная группа по избирательному округу № 13

1 Вихман Андрей Владимирович

2 Жукова Алевтина Анатольевна

3 Кубрышко Михаил Васильевич