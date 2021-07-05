Псковское «Яблоко» утвердило список кандидатов в депутаты областного Собрания

Псковское региональное отделения партии «Яблоко» определило кандидатуры для выдвижения на выборы депутатов областного Собрания. Списки кандидатов опубликованы в телеграм-канале политического объединения. Как сообщалось ранее, в пятницу, 9 июля, проходит региональная партийная конференция.
Кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам от Псковского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО»
1 Кузьмин Николай Александрович
2 Гайдук Артур Маркович
3 Колесник Валентина Алексеевна
4 Пермяков Дмитрий Вячеславович
5 Козловский Всеволод Юрьевич
6 Амелина Ирина Александровна
7 Конашенков Александр Алексеевич
8 Степанов Ярослав Викторович
9 Шеметов Дмитрий Сергеевич
10 Ластовка Максим Олегович
11 Кучеренко Сергей Николаевич
12 Лосяков Кирилл Александрович
13 Вихман Андрей Владимирович
Единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва от Псковского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО»
ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА
1 Шлосберг Лев Маркович
2 Гайдук Артур Маркович
3 Конашенков Александр Алексеевич
Региональная группа по избирательному округу № 1
1 Кузьмин Николай Александрович
2 Шараев Михаил Васильевич
3 Пасман Татьяна Борисовна
Региональная группа по избирательному округу № 2
1 Прищепа Иван Вячеславович
2 Ульяновский Андрей Витальевич
3 Костюк Александр Николаевич
Региональная группа по избирательному округу № 3
1 Колесник Валентина Алексеевна
2 Иванов Евгений Олегович
3 Куранова Ольга Александровна
Региональная группа по избирательному округу № 4
1 Иванова Яна Николаевна
2 Иванов Дмитрий Юрьевич
3 Морева Марина Владимировна
Региональная группа по избирательному округу № 5
1 Козловский Всеволод Юрьевич
2 Тихомиров Александр Евгеньевич
3 Карлов Александр Владимирович
Региональная группа по избирательному округу № 6
1 Амелина Ирина Александровна
2 Шадрин Кирилл Алексеевич
3 Новикова Светлана Андреевна
Региональная группа по избирательному округу № 7
1 Баранов Дмитрий Станиславович
2 Белова Юлия Алексеевна
3 Сингатуллова Надежда Леонидовна
Региональная группа по избирательному округу № 8
1 Степанов Ярослав Викторович
2 Герасимова Любовь Викторовна
3 Марушевский Николай Борисович
Региональная группа по избирательному округу № 9
1 Шеметов Дмитрий Сергеевич
2 Бархатов Николай Александрович
3 Брылёв Николай Петрович
Региональная группа по избирательному округу № 10
1 Ластовка Максим Олегович
2 Жильцова Любовь Васильевна
3 Александров Константин Сергеевич
Региональная группа по избирательному округу № 11
1 Кучеренко Сергей Николаевич
2 Изотов Сергей Никифорович
3 Лаврентьев Роман Игоревич
Региональная группа по избирательному округу № 12
1 Лосяков Кирилл Александрович
2 Ершова Ирина Викторовна
3 Сивенкова Ирина Геннадьевна
Региональная группа по избирательному округу № 13
1 Вихман Андрей Владимирович
2 Жукова Алевтина Анатольевна
3 Кубрышко Михаил Васильевич