Политика

Круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021» прошел в Пскове

Круглый стол Избирательной комиссии Псковской области «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021» прошел в Пскове сегодня, 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к участникам мероприятия по видеосвязи обратились председатель ЦИК России Элла Памфилова и исполнительный директор Ассоциации «‎Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Затем слово передали члену ЦИК России Игорю Борисову. Он, в частности, напомнил, что голосование в 2021 году будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. При этом видеотрансляция начнется за один день до голосования, 16 сентября.

«‎Призываем избирателей обратить внимание на новый инструмент голосования заранее, проверить, все ли видно, есть ли необходимый обзор. Давайте определим это заранее и спокойно, чтобы 18-го числа не выяснилось, что камера смотрит не туда», - подчеркнул он.

Тему подготовки к выборам продолжил координатор движения в защиту прав избирателей «‎Голос» в Псковской области Владимир Жилинский. Он отметил, что в августе движение планирует начать обучение своих наблюдателей. Также он напомнил участникам мероприятия об интернет-ресурсе «‎Карта нарушений», и рассказал о деятельности движения «‎Голос».

После выступления Владимир Жилинский задал вопрос председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову о том, как в ночное время в дни голосования будут охраняться ящики для хранения бюллетеней. Игорь Сопов уточнил, что уже существует положение, в котором подробно прописаны все этапы проведения голосования. «‎Но, если простыми словами, то защиту бюллетеней можно сравнить со сказкой о Кощее Бессмертном. Там и сейф, и дверь, и полицейские, и много чего другого», - заверил он.

Выявление фейковой информации и ее опровержение в дни голосования станет одной из наиболее приоритетных задач Центра управления регионом, относительно молодой организации. Об этом сообщила руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева. Кроме того, ЦУР будет осуществлять информационное сопровождение избирательной кампании.

Участники круглого стола посмотрели видео о нарушениях, зафиксированных на последних выборах в регионе. Игорь Сопов призвал всех присутствующих не допустить «вопиющих нарушений на предстоящих выборах» и подчеркнул, что нужно больше и тщательнее работать с наблюдателями.