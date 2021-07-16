Политика

Более 200 УИКов в Псковской области оборудуют видеонаблюдением на выборах

Более 200 участковых избирательных комиссий в Псковской области оборудуют видеонаблюдением на выборах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля.

«На 26 территориальных избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры. Когда будут подводиться итоги 19 сентября, эти видеокамеры будут работать. Можно будет наблюдать, каким образом происходит подсчет протоколов, подвоз этих протоколов. На 208 участковых избирательных комиссиях также будут стоять видеокамеры. Тоже можно будет наблюдать за процессом голосования», - рассказал Игорь Сопов.

Наблюдать за процессом голосования будет можно в общественном штабе, который откроется при поддержке Общественной палаты. «Там будут установлены большие мониторы. Любой желающий сможет зайти, посмотреть любой избирательный участок, где будет установлена видеокамера», - отметил он.

Также планируется, что в течение трех дней голосования будет работать информационный пресс-центр облизбиркома, где будут озвучивать итоги явки. «Первые два дня мы их выдаем два раза в день. Будем каждый день давать количество зарегистрированных избирателей и количество проголосовавших», - сообщил Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома напомнил, что подготовкой независимого наблюдения на выборах занимается Общественная палата Псковской области.