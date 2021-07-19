Политика

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Грудинина исключат из списка партии на выборах

Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы из-за непредставления ряда документов. Об этом говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании в субботу, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ, передает радио «Эхо Москвы».