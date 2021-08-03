Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями самые актуальные новости предвыборной кампании, прежде всего, снятие и последовавшее за ним восстановление на выборах в областное Собрание депутатов кандидатов от партии «Яблоко». Стали ли эти события неожиданностью? О чем свидетельствует принятое решение? Каким может быть продолжение этой истории и повлияет ли все это на ход избирательной кампании?

Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и смело высказывайте свое мнение.