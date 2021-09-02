Политика

Михаил Ведерников призвал оппозицию к конструктивному диалогу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm рассказал о попытках наладить конструктивный диалог с оппозицией в лице Льва Шлосберга и партии «Яблоко».

«Вот с какой двери к нему постучаться? Была готовность к открытому, честному и, самое главное, конструктивному диалогу. Движение в эту сторону было. И, к сожалению, это ни к чему не привело. Мы много раз пытались договориться в период принятия бюджета. Баба-яга всегда против. Ну хорошо. И это самая маленькая фракция в Псковском областном собрании. И больше всего времени и внимания к себе требует», - отметил псковский губернатор.

Глава региона подчеркнул, что депутаты оппозиционной партии «Яблоко» всегда голосуют против принятия бюджета региона.

«Ну, ребят, давайте тогда по-честному: если вы голосуете против бюджета, вы что, мне вопросы задаете, когда я отчитываюсь о том, что мы сделали? Вы его не поддержали! Вы голосовали против социальных выплат, развития спорта, новых площадок, ремонта домов культуры и многого-многого другого. Ну так о чем тогда разговаривать дальше?! Понимаете, оппоненты, оппозиция — это тогда, когда, по крайней мере, я так воспринимаю, в масштабе Псковской области ты можешь не любить власть, можешь быть не согласен с тем, что она делает, может быть абсолютно другая точка зрения на то, как тут все нужно делать. Но если ты готов к диалогу…» - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что диалог - это в определенной степени компромисс. Строить договоренности возможно, если депутаты настроены на конструктив и если они объединены общей идеей сделать так, чтобы в Псковской области жить было лучше, комфортнее и красивее, считает губернатор.

«Если такого настроя нет и задачи абсолютно другие, то договориться невозможно. А если договориться невозможно после определенного количества попыток, я не вижу смысла тратить на это по крайней мере значительную часть своего времени, потому что это бесполезно», - заключил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что время лучше потратить действительно на какие-то нужные для региона и жителей вещи и форматы: провести несколько телефонных переговоров с Москвой в попытках привлечь дополнительные средства, более детально пообщаться с местными предпринимателями, общественниками, медиками, экспертами, чтобы более тонко понять специфику и скорректировать свою работу, или принять дополнительные решения.

Об Алексее Навальном, как политическом явлении в Псковской области, глава региона отозвался так: «Как явления его точно нет в Псковской области. У нас, слава богу, других политических явлений хватает! Я никак к нему не отношусь. Его штаб до определенного момента какую-то активность в регионе проявлял. Пытались цеплять, пытались кусать, пытались оседлать какие-то, на их взгляд, актуальные темы, на которых можно было поднять народ... Просто какой-то "движ" молодежный. Сейчас их [штабов] нет в поле зрения. Потому что здесь нет повестки».