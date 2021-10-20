Политика

Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию в конце 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба Кремля

«Ежегодная пресс-конференция планируется», - цитирует его ТАСС.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года.