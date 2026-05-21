Современные практики работы с молодежью представили на IV Форуме ТИК в Пскове

Практики работы с молодежью и будущими избирателями представили сегодня на IV Форуме территориальных избирательных комиссий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Председатель Избирательной комиссии Еврейской автономной области Ольга Бабий рассказала о проектах по правовому просвещению детей и подростков с использованием интерактивных форматов.

Секретарь Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Черепухин представил проект «Выборы в “КидБурге”», где дети знакомятся с процедурой голосования в игровой форме.

Главный специалист Избирательной комиссии Ленинградской области Серафима Кочорова поделилась опытом реализации проекта «Выбирай-КА» с креативными и интерактивными форматами.

Председатель ТИК Ленинского района Севастополя Зоя Рой рассказала о проведении выборов президента заезда в детских лагерях.

Любовь Мицевич и Елена Грязева из Удмуртской Республики представили серию настольных игр «Учимся играя» и проект «Меткий избиратель» для детей и взрослых.

Псковская область также представила свои проекты — «Политический забег: ЕДГ-2025» и 2D-игру «Избирательный участок: Симулятор!» для впервые голосующих избирателей. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал и о совместном проекте с министерством здравоохранения области «Здоровье наших избирателей».