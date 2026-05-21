Дмитрий Солонников: То, каким будет представительство партий в Госдуме, зависит от избирателей

То или иное представительство политических партий в Государственной Думе после выборов будет зависеть только от избирателей. Такое мнение высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Выборы, без сомнения, будут легитимные. Я как член Общественной палаты Санкт-Петербурга работаю в Центре общественного наблюдения, я отвечаю за медиа-центр, я знаю, как работает Центр общественного наблюдения с видеозаписью, с видеофиксацией, с мобильными бригадами. К нам приезжают представители из огромного количества стран, и многие поражаются, насколько у нас это открытый процесс», – отметил Дмитрий Солонников.

По его мнению, конкуренция на политическом поле сегодня большая, и количество представителей «Единой России» будет варьироваться от региона к региону.

«С точки зрения конкуренции, конкуренция огромная. Говорят, что "Единая Россия" получит большинство, но разные регионы будут по-разному голосовать, это тоже важно и интересно. Где-то в регионе за "Единую Россию" проголосует 40%, где-то 80%, где-то от "Единой России" пройдет два человека от регионального списка, где-то - один. Это будет разное представительство. Где-то пройдут все одномандатники от "Единой России", где-то пройдет половина. Как партия власти от региона будет представлена, зависит от нас, от избирателей», – добавил политолог.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.

