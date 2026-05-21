Дмитрий Солонников: Участники СВО способствуют обновлению «Единой России»

Участники специальной военной операции благодаря федеральной программе «Время героев», а также ее региональным версиям способствуют обновлению состава партии «Единая Россия» и органов власти. Такое мнение высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) известный политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Обновление "Единой России" идет, и это волна, объединяющаяся и сверху, и снизу. Это и результат программы "Время героев". Мы видим, что из этой программы назначаются и губернаторы, и полпреды, и советники губернаторов, и вице-губернаторы. И из этой программы сейчас будет набрана большая часть депутатского корпуса федерального уровня. Обновление идет. Это та же новая элита, это люди, которые во многом способствовали тому, что мы сейчас живем в мирных городах, несмотря на атаки БПЛА и отключения интернета», – высказал свое мнение Дмитрий Солонников, отвечая на вопрос ведущего об активном участии военнослужащих в предварительном голосовании «Единой России».

По его словам, среди вернувшихся с СВО военнослужащих будет определенный процент тех, кто сможет достойно справляться с депутатскими обязанностями и с государственной службой в мирной жизни.

«Не все 100% вернувшихся с СВО могут заниматься в мирной жизни системой государственного управления, но из того большого количества людей, без сомнения, есть огромный пласт тех, кто достойно будет работать в законодательных органах власти на федеральном и на региональном уровне. Это логично, и это будет и в "Единой России". Это используют и другие партии, поэтому я думаю, что процент участников СВО в Госдуме, в законодательных органах субъектов Федерации будет формироваться не только через "Единую Россию"», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.