Политика

Численность Молодежного парламента сократится по аналогии с областным Собранием депутатов

Новый состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов сократится с 44 до 26 человек – соответствующий документ, подготовленный вице-спикером регионального парламента Виктором Остренко, будет рассмотрен на октябрьской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Уменьшение количества членов Молодежного парламента обусловлено сокращением численности депутатского корпуса – согласно новой схеме территориального деления Псковской области на избирательные округа выборы в седьмой созыв областного Собрания проходили в 13 одномандатных округах, еще 13 депутатов вошли в состав регионального парламента по партийным спискам. По этой же модели должен быть сформирован Молодежный парламент, поскольку представительство партий в нем напрямую зависит от состава депутатского корпуса. Изменения численного состава должны быть отражены в нормативных актах.

«Вопрос об изменении численности мы обсуждали на заседании совета Молодежного парламента и не раз говорили об этом с самими ребятами, - рассказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова. – Решение абсолютно логичное, потому что Молодежный парламент – орган при областном Собрании депутатов, мы хотим ему соответствовать и должны быть сформированы симметрично. Кроме того, наверняка, будет проще с организационной точки зрения».

После актуализации положения 13 человек (50%) войдут в Молодежный парламент по итогам открытого конкурса, вторая половина будет состоять из представителей партий, вошедших в состав Псковского областного Собрания депутатов по итогам сентябрьских выборов: 6 человек от «Единой России», три от коммунистов и по одному от справедливороссов, либерал-демократов, «Новых людей» и «Яблока».

Состав Молодежного парламента на 2021 – 2023 годы должен быть определен не позднее окончания текущего года.