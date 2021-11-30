Политика

Александр Котов председательствует на конференции ПАСЗР в Санкт-Петербурге

60-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России проходит 2 декабря в Санкт-Петербурге. Председательствует на парламентском форуме, собравшем делегации 11 субъектов РФ, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов – председатель ПАСЗР Елена Писарева после сентябрьских выборов стала сенатором от Новгородской области и вышла из состава ассоциации, новый руководитель ассоциации будет избран в заключение сегодняшней конференции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Прежде всего, я хочу поблагодарить председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского за приглашение провести конференцию на базе ЗакСобрания Санкт-Петербурга. Спасибо за организацию мероприятия и за теплый прием», - сказал, открывая 60-ю юбилейную Конференцию ПАСЗР, Александр Котов.

Приветствие парламентариям полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана зачитал его заместитель Вадим Леонтьев.

«Сегодня можно уверенно говорить о прочно сложившемся парламентском сообществе Северо-Западного федерального округа - активном, сплоченном, высокопрофессиональном, ведущем многогранную работу. Конструктивная взвешенная позиция депутатского корпуса во многом определяет стабильность общественно-политической и социально-экономической ситуации», - сказано в обращении.

Полпред выразил признательность руководителям региональных законодательных органов и тем депутатам, которые наряду с основной работой активно трудятся в постоянных комитетах ассоциации. Он отметил, что в восьми из одиннадцати регионов состоялись выборы в законодательные органы, значительно обновился депутатский корпус, расширилось партийное представительство.

«Я надеюсь, что осознание степени ответственности перед населением позволит депутатам отодвинуть в сторону межпартийные разногласия и поставить во главу угла сплоченную созидательную работу. Уверен, что ПАСЗР, как и прежде, будет играть важную роль в формировании единого правового пространства и согласованных подходов к развитию регионального законодательства», - отмечено в приветствии полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, обращаясь к коллегам, назвал 60-ю Конференцию ПАСЗР знаковым событием в политической жизни не только Санкт-Петербурга, но и страны: «Мы все знаем, какой авторитет у ассоциации», - подчеркнул он.

«Северо-Запад – уникальная территория, объединяющая 11 регионов. У нас есть общие проблемы, есть разные проблемы, но наша основная задача заключается в консолидации усилий для того, чтобы делать более комфортной жизнь в наших регионах, чтобы совершенствовать федеральное законодательство. Эта работа очень важна», - отметил спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и пожелал участникам конференции плодотворной работы.

В повестку конференции включено 7 вопросов. Один из них – инициатива Псковского областного Собрания депутатов об обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о включении региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» с целью обеспечения софинансирования за счет средств федерального бюджета государственной поддержки региональных программ капитального ремонта.