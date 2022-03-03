Игорь Дитрих: Я – за мир, который невозможен без нашей победы

Президент России Владимир Путин принял вынужденное и мужественное решение о начале специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Он отметил, что это «стремление к миру» не разделяют «псевдопатриоты». «Многие из них "заслуженные" и "народные", но, заявляя о недопустимости войны, они за ширмой демократии оправдывают убийство мирных жителей Донбасса, национализм и терроризм. Лично я это не приемлю. Я – за мир, который невозможен без нашей победы! В чем у меня нет никаких сомнений!» - заключил парламентарий.