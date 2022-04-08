Председателем псковского «Яблока» вновь избрали Льва Шлосберга

Председателем Псковского регионального отделения партии «Яблоко» вновь избрали Льва Шлосберга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
На фото: Лев Шлосберг и Николай Рыбаков / Псковское региональное отделение партии «Яблоко»
В Пскове прошла XXIV региональная отчетно-выборная конференция областного отделения партии «Яблоко», на мероприятие приехал председатель партии Николай Рыбаков.
Член федерального политического комитета партии Лев Шлосберг выступил с отчетом о работе регионального отделения. После делегаты конференции избрали руководящие органы псковского «Яблока» на очередной двухлетний период полномочий.
Напомним, Лев Шлосберг возглавляет областное отделение партии с 1996 года.