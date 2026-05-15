Опытом регионального сотрудничества с государствами-членами ОДКБ поделились парламентарии Северо-Запада

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин принял участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, которое проходит на базе Законодательного Собрания Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Калининградской области

Ключевым вопросом стало обсуждение взаимодействия субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, с регионами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 2026 году председательство в ОДКБ перешло к России. Среди приоритетных направлений – помимо укрепления военного потенциала и обеспечения технологического лидерства – определено развитие межпарламентского сотрудничества для сближения и гармонизации национального законодательства стран-участниц.

«Учитывая геополитическую роль регионов Северо-Запада, наше приграничное положение с Европейским Союзом и странами НАТО, выход к стратегическим морям, мы обсуждали возможные риски в условиях недружественного окружения и одновременно – планомерное развитие торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с регионами государств-членов ОДКБ», – подчеркнул Юрий Сорокин.

Он отметил, что традиционным стратегическим партнёром регионов Северо-Запада, включая Псковскую область, является Республика Беларусь. Основу сотрудничества составляют внешнеторговые связи и реализация совместных проектов в различных сферах экономики.

Кроме того, члены комитета обсудили вопросы сохранения и развития языков финно-угорских народов, проживающих на территории Северо-Западного федерального округа.

