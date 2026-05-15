В предварительном голосовании ЕР по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тысячи кандидатов

В предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тысячи кандидатов. Средний конкурс составляет 11 человек на место. Основной итог заявочной кампании — высокий интерес к ней от участников специальной военной операции, подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои — это серьёзный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А, значит, могут усилить систему госуправления», — подчеркнул Владимир Якушев.

От действующих депутатов поступило всего 20% заявок. Почти половина участников предварительного голосования — беспартийные.

Малый и средний бизнес, коммерческий сектор представляют треть кандидатов. 12% — педагоги. Каждый десятый — представитель социальной сферы и общественности. 4% участников — врачи.

До 29 мая на предварительном голосовании продолжается регистрация избирателей.

Сейчас в системе зарегистрированы более восьми миллионов человек. В лидерах активности — Москва, Подмосковье и Свердловская область.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

В Псковской области 144 кандидата зарегистрировались на участие в предварительном голосовании «Единой России». Из них 16 кандидатов на участие в голосовании в Государственную Думу и 128 на участие в выборах в Псковское областное Собрание депутатов.