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Политика

Работа в соцсетях продуктивнее, чем сидение в кабинетах – Андрей Маковский

21.04.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Политическое общение постепенно переходит в российскую социальную сеть «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Депутат демонстрирует открытость для жителей Псковской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он регулярно публикует опросы по насущным проблемам, отчеты, видеосюжеты, ведет живые диалоги с подписчиками. 

«Работа в социальных сетях намного продуктивнее, чем сидение в кабинетах и на приемах. Благодаря социальным запросам мы сформировали свою повестку – это поддержка молодых предпринимателей с помощью субсидий, необходимость региональной ставки для учителей, контроль за ценами на лекарственные препараты», – отметил Андрей Маковский.

В ходе недельного обсуждения депутат от партии «Новые люди» собрал наиболее острые вопросы, волнующие население, ответы на которые он рассчитывает получить в ходе отчета губернатора Псковской области. 

Это, в частности, вопросы по индексации заработных плат бюджетников, газификации многоквартирных домов с печным отоплением, мерам поддержки для малого и среднего бизнеса, стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением. 

«Это пример нормального функционирования гражданского общества, при которым депутат обращает внимание на "болевые точки" народа и транслирует проблемы исполнительной власти, добиваясь решения, изменения подходов, реформ», – добавил Андрей Маковский.

Теги: #депутат #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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