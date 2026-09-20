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На выборах в псковский ЗакС по партийным спискам лидирует «Единая Россия» после обработки 1,53% бюллетеней

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По первым данным ЦИК, на выборах в Законодательное Собрание Псковской области по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 53,87% после обработки 1,53% бюллетеней. 

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь проходят по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

В бюллетени для голосования по партийным спискам включены восемь политических объединений: списки региональных отделений «Единой России»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливой России»; партий «Новые люди»; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; «Коммунисты России» и «Родина».

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендуют 437 человек.

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В 2021 году на выборах в региональный парламент партия «Единая Россия» получила квалифицированное большинство: кандидаты-единороссы одержали победу во всех 13 одномандатных округах, ещё шесть мест получили в результате распределения партийных мандатов. В итоге в состав фракции «Единая Россия» вошли 19 депутатов. У КПРФ, как и прежде, был второй результат - три партийных мандата. Ещё четыре политических объединения получили по одному мандату: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Депутаты сформировали шесть фракций. 

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