В этом году явка значительно выше - Наталья Тудакова оценила ход выборов в Псковской области

Явка на выборах в Псковской области в этом году значительно выше, чем на выборах 2021 года, когда явка составляла чуть более 42 процентов, а сама избирательная кампания прошла честно. Такое мнение депутат Законодательного Собрания Псковской области и лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Наталья Тудакова подчеркнула, что кампания прошла честно и конкурентно, а оппоненты соблюдали порядок. Депутат указала, что нарушений в ходе дней голосования они не выявили.

«Всё легитимно, законно, спокойно, поэтому ждем с нетерпением первых результатов», — заявила Наталья Тудакова.

Политик обратила внимание, что явка в целом высокая, сравнив текущую ситуацию с выборами 2021 года. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» констатировала, что в этом году явка уже значительно выше. По её словам, их избиратели голосовали как очно, так и в формате дистанционного электронного голосования.

«Мы проводили разъяснительную работу, на самом деле это доступно и удобно для людей, которые заняты либо уезжают куда-то по делам службы, поэтому в этой части у нас вообще вопросов и замечаний нет», — поделилась своим мнением о дистанционном электронном голосовании Наталья Тудакова.