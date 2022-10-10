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Политика

Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе

10.10.2022 18:14|ПсковКомментариев: 2

Привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Наталья Скачкова

«Что-то пошло не так» - это про период работы экс-сотрудницы МВД Натальи Скачковой в должности руководителя управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области. Высокий пост она заняла весной этого года - после того, как прежняя начальница Наталья Плявинская получила назначение в региональный фонд инвестразвития. Тогда в адрес госпожи Скачковой звучали оптимистичные высказывания и давались щедрые авансы - мол, молодая, энергичная и уже с опытом, а значит, толк будет. Но всё закончилось даже быстрее, чем предрекали скептики, и сказать что-то определенное о результатах работы чиновницы сложно. На минувшей неделе она покинула пост со стандартной формулировкой «по собственному желанию» и без комментариев. Тем самым предоставив наблюдателям повод для гаданий, чем же объясняется столь скорая отставка. 

-4 Сергей Судаков

Далее об одной из самых актуальных тем последних недель - о частичной мобилизации. О допущенных ошибках и необходимости их исправить заявлял президент Владимир Путин. В Псковской области вручили более 4 тысяч повесток, однако на службу призвали менее 1500 человек, об этом на прошлой неделе сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он также отметил, что более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой уже после убытия в воинскую часть, и констатировал: к сожалению, база данных военкомата требует актуализации. Про многочисленные обращения граждан сообщили занимающийся исправлением ошибок глава областного отделения ОНФ Виктор Остренко и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов. Жалобами и критикой в адрес псковского военкомата завален сайт губернатора и паблики в соцсетях. Вопросов у людей возникает множество - однако, увы, руководство военного комиссариата молчит, на диалог с обществом и СМИ не идет, за всё отдувается региональная власть. Как следствие, ставлю -4 военкому Псковской области Сергею Судакову.

-3 Юрий Семенов

Жители Порхова массово жалуются на отсутствие уличного освещения. Городские магистрали освещены частично, на некоторых улицах освещение отсутствует полностью. Люди не на шутку обеспокоены безопасностью своих детей, которые возвращаются из школ вечерами, и снижением видимости на дорогах, что может привести к возникновению аварий. Ситуация тревожная, требует реакции со стороны властей - минус три уходит главе района Юрию Семенову.  

-2 Светлана Василькова 

Глава Пустошкинского района, член партии «Яблоко» Светлана Василькова подверглась очередной атаке в провластных Telegram-каналах. На этот раз в связи с, как сформулировано в сообщениях, «фанатичным и бессмысленным расходованием» бюджетных средств на оплату работы яблочных юристов и судебный процесс, связанный с увольнением и последующим восстановлением в должности замглавы Андрея Иванова. Критика звучит очень жесткая - глава района получает минус два.

-1 Андрей Михеев

Тем временем Псковский городской суд вынес предупреждение председателю областного комитета по экономическому развитию Андрею Михееву за административное правонарушение. Как сообщают масс-медиа, руководитель комитета был привлечен к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях, предполагающей наказание за нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов. Как говаривал Жванецкий, тщательней надо, ребята. 

0 Екатерина Гончарова

Нейтральную оценку получает сотрудница Псковского государственного университета Екатерина Гончарова. Если верить источникам в правительстве региона, именно ее кандидатуру рассматривают для назначения на должность руководителя управления общественных проектов и молодежной политики. Оправдаются ли эти прогнозы и, если да, как проявит себя член экспертного совета программы «Школьный музей Победы» на новом поприще - покажет время. Тогда и мы определимся с конкретными оценками. 

+1 Артур Гайдук

На минувшей неделе сотни беженцев с Украины «застряли» на государственной границе в Псковской области. Сложившаяся там ситуация широко освещалась в СМИ и соцсетях, прозвучало множество комментариев - причем, подчас мнения звучали диаметрально противоположные. Оставляя в данном случае за скобками политическую составляющую, отмечу гуманитарный аспект. Оценкой плюс один оценю активность депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука - она была направлена на то, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на приграничных пунктах пропуска в Псковской области. 

+2 Юрий Сорокин

Строчкой выше расположился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Он оказывает помощь в обеспечении обувью призванных в ходе частичной мобилизации.

Напомню, что ранее депутат, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» обеспечивал школьными принадлежностями детей из семей, прибывших в Псков из Луганска и Донецка.

+3 Борис Елкин

Плюс три получает глава администрации Пскова Борис Елкин. В очередной раз убеждаемся в том, что сити-менеджер держит свое слово. Теперь это связано с ситуацией вокруг реконструкции Троицкого моста, который, как заявлялось ранее, должны открыть до Нового года для всех. И вот на минувшей неделе появилась информация, что сооружение в обозначенный срок могут открыть только для общественного транспорта и пешеходов. Многих горожан это сообщение расстроило. Но - нет. Раз глава администрации сказал, что для всех, - так и должно быть. Теперь с нетерпением ждем. 

+4 Игорь Сопов

Всю неделю в центре внимания находился председатель областной избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Из ряда событий с его участием особо отмечу три. Во-первых, встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, в ходе которой подводили итоги прошедших выборов, говорили о кампаниях следующего года и обозначали перспективы использования ДЭГ: система хорошо себя зарекомендовала, и опыт применения дистанционного электронного голосования будут масштабировать - в 2023-м так смогут проголосовать все жители Псковской области, в том числе на муниципальных выборах. Во-вторых, в регионе торжественно отметили День избирательных комиссий, и представители различных политических сил отмечали профессионализм сотрудников избиркомов. В-третьих, Игорь Сопов стал участником программы «Чай втроем» в эфире ПЛН FM и раскрылся с неожиданной стороны. Если не слушали или не смотрели передачу - советуем это сделать. Запись эфира доступна в архиве на сайте ПЛН, на нашем YouTube-канале и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».  

+5 Николай Козловский

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает глава Великих Лук Николай Козловский. На прошедшей 7 октября сессии городской думы его единогласно избрали на новый срок. Все руководящие посты заняли люди, которые работают с Николаем Козловским многие годы. Результаты голосования демонстрируют полный контроль над ситуацией в городе со стороны команды действующего главы. Как отмечают обозреватели, на определенный период времени, пока модель управления в южной столице не поменяется по аналогии с Псковом, там все останется по-прежнему, со свойственным особым великолукским стилем управления. Как гласил предвыборный слоган команды Николая Козловского: «За развитие и стабильность!»

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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