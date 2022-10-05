Общество

«Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 октября.

Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодня на чай в студию «ПЛН FM» пришел председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он рассказал, откуда у него взялась любовь к котикам, кого он боялся в детстве, каким заповедям следовал в студенческие годы, какие книги принципиально не читает и почему почти не ходит в кино. Отдельное внимание во время задушевной беседы уделили обсуждению вопросов петербургского стиля и надоев мурманских коров. Но, конечно же, это далеко не все, о чем рассказал Игорь Сопов за чашкой чая.