Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда по четвергам соведущие передачи будут обсуждать самые актуальные, интересные и важные темы общественно-политической жизни. Сегодня Константин Калиниченко, Александр Савенко и Максим Костиков вместе со слушателями обсудят последние новости по теме подготовки к губернаторским выборам-2023, в том числе сделанное в эфире «ПЛН FM» заявление губернатора Михаила Ведерникова о готовности пойти на второй срок и противоречивые действия псковских коммунистов.

Кроме того, участники программы попытаются найти ответы на вопросы, чем журналистика отличается от пропаганды, о чем свидетельствует история с лишением латвийскими властями лицензии на вещание телеканала «Дождь»* (признан Минюстом РФ иноагентом) и может ли подобное произойти с псковскими журналистами, которые после начала СВО уехали за границу.

Если вам есть, что сказать по темам программы, звоните по телефону прямого эфира – 56-73-72. Начало в 13.05. Видеотрансляцию из студии можно будет наблюдать на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

Трансляция завершена.