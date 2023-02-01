Политика

Назначен руководитель аппарата правительства Псковской области

Руководителем аппарата правительства Псковской области назначен Станислав Суслов. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

«С 2019 года он возглавлял управление делами, где проявил себя как ответственный руководитель и эффективный организатор. Уверен, его опыт и компетенции позволят достойно справиться с новыми обязанностями и новыми задачами», - отметил глава региона.

Управление делами возглавит начальник отдела организационной поддержки Ксения Александрова, которая является одним из лауреатов конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» в 2022 году.

«Знаю коллег по совместной работе. Это надёжные, профессиональные и неравнодушные люди. Рассчитываю, что все намеченные планы будут успешно реализованы. Желаю успехов», - прокомментировал глава области.