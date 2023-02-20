Политика

Александр Котов о послании президента: Информацию о поддержке системы ЖКХ я бы выделил особо

Комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенную главой государства перспективу мощной модернизации инфраструктуры регионов, жилищно-коммунального хозяйства, расширение перечня объектов бесплатной догазификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Президент в послании традиционно уделяет внимание глобальным задачам, стратегии, внешнеполитическим вопросам. Мы же всегда акцентируем внимание на точечных решениях, которые касаются регионов. Поэтому информацию о том, что на реформу системы ЖКХ в ближайшие 10 лет предполагается выделить 4,5 трлн рублей, я бы выделил особо. Это существенная сумма при общем объёме годовых расходов в государственном бюджете в 29 трлн рублей и, конечно, при том, что система ЖКХ региона нуждается в поддержке – даже с учётом, что в последние годы сделано немало. Лишней помощи в наших условиях быть не может», - обратил внимание Александр Котов.

«Выделение 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта, в первую очередь в малых городах и сельской местности – тоже значимое решение. Псковская область сумела сохранить государственное предприятие, которое осуществляет перевозки как в самом Пскове, так и между муниципалитетами. Надеюсь, перемены коснутся и инфраструктуры, и подвижного состава», - предположил спикер, комментируя поручения президента.

Средства на ремонт детских садов, школ и других образовательных заведений регионы в разном объёме получают не первый год. Теперь они будут выделяться на систематической основе, и это, по мнению председателя Собрания, необходимо Псковской области.

Важным поручением президента Александр Котов назвал разработку механизмов прямой поддержки управленческих практик в муниципалитетах. «Это то, чему мы как раз уделяем большое внимание в настоящее время. Конкурсы ТОСов, поселений, да и сама муниципальная реформа, которую мы сейчас запускаем в регионе, работают на эту задачу. Псковская область уже входит в число лидеров по поддержке местных инициатив и практик, наработала неплохой опыт. Сейчас мы говорим о том, что создание муниципальных округов, однозначно, расширит возможности для участия в федеральных конкурсах на получение грантов. Мы идём в ногу со временем и даже опережаем некоторых наших соседей, которые пока только присматриваются к возможностям этих инструментов», - прокомментировал предложение главы государства Александр Котов.

Также председатель областного парламента отметил значимость анонсированного президентом возвращения к традиционной системе обучения в вузах – к специалитету, который построен на более глубоком изучении профильных дисциплин на протяжении всего срока обучения. «Старшему поколению эта система, безусловно, ближе и понятнее. А с учётом имеющегося опыта, мне кажется, можно говорить, что она была более эффективной. В Пскове успешно работает опорный вуз, а значит, преобразования в перспективе неизбежно коснутся многих семей региона. При этом с учётом увеличения образовательного налогового вычета можно говорить о том, что государство создаёт ещё более комфортные условия для получения востребованной специальности в родном регионе», - отметил спикер.

Структура выступления в этом году была особенной, обратил внимание Александр Котов. Если обычно президент начинал с мер социальной поддержки, с вопросов развития экономики, а в конце говорил о внешней политике, то сегодня обращение началось обзора ситуации, продолжилось алгоритмом пошаговых действий в этих условиях, после чего вновь была дана оценка международным отношениям.

Добавим, в состав псковской делегации, принимающей участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, традиционно входят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенаторы и депутаты Государственной Думы. В 2023 году выступление главы государства проходило в Гостином Дворе. В послании президент подводит итоги и обозначает стратегические ориентиры.