Политика

«Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Центральные темы выпуска.

- Полгода до выборов. Следим за активностью партий и потенциальных кандидатов: губернатор Ведерников едет в Чечню, коммунисты продолжают праздновать, а «Новым людям» советуют бросить на Псков вице-спикера Госдумы Даванкова.

- Запуск праймериз. «Единая Россия» объявила о старте своей традиционной процедуры предварительного партийного голосования. Как и в прошлом году, отбирать кандидатов будут в электронном формате.

- Страсти по Шаману. Едва в Пскове появилась информация об апрельском концерте певца с патриотическим репертуаром, как в местном сообществе закипели жаркие споры.

С текстовой версией можно ознакомиться ниже по ссылке.