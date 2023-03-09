Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района

Юрий Кравцов («Единая Россия») сегодня, 9 марта, предоставил в территориальную избирательную комиссию Пустошкинского района документы на регистрацию в качестве кандидата на досрочные выборы главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.
Фото: ТИК Пустошкинского района
ТИК района в течение десяти дней должна принять решение о регистрации (отказе в регистрации) кандидата.
Напомним, на досрочные выборы главы Пустошкинского района выдвинулись пять кандидатов. Выборы пройдут 22-23 апреля.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.