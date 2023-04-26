Политика

Суд в Петербурге оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил решение Опочецкого районного суда Псковской области и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда без изменения, кассационную жалобу представителя административного истца Светланы Васильковой – без удовлетворения», - сообщили в суде.

Напомним, 24 ноября депутаты Собрания Пустошкинского района отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову. Она была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

Светлана Василькова уже несколько раз пыталась обжаловать решение, но все попытки суды разных уровней не удовлетворили.

Смотрите также Областной суд оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

В связи с уходом Светланы Васильковой (члена партии «Яблоко») 22-23 апреля состоялась досрочные выборы главы Пустошкинского района. На них с результатом 80,03% одержал победу член партии «Единая Россия» Юрий Кравцов.