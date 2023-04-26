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Политика

Суд в Петербурге оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

27.04.2023 16:10|ПсковКомментариев: 0

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил решение Опочецкого районного суда Псковской области и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда без изменения, кассационную жалобу представителя административного истца Светланы Васильковой – без удовлетворения», - сообщили в суде. 

Напомним, 24 ноября депутаты Собрания Пустошкинского района отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову. Она была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

Светлана Василькова уже несколько раз пыталась обжаловать решение, но все попытки суды разных уровней не удовлетворили. 

В связи с уходом Светланы Васильковой (члена партии «Яблоко») 22-23 апреля состоялась досрочные выборы главы Пустошкинского района. На них с результатом 80,03% одержал победу член партии «Единая Россия» Юрий Кравцов.

Теги: #регион60 #пустошкинский район #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Досрочные выборы главы Пустошкинского района Суд в Петербурге оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40% Игорь Сопов: В Пустошкинском районе явка получилась достаточно высокой для муниципальных выборов Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Пустошкинском районе Завершились досрочные выборы главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 18:00 превысила 38% Явка на выборах главы Пустошкинского района составила почти 36% Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 15.00 превысила 11% Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района Определен итоговый список кандидатов на выборы главы Пустошкинского района ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Завершается этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Юрий Кравцов представит ЕР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района «Единая Россия» планирует выдвинуть Юрия Кравцова на выборы главы Пустошкинского района Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля
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