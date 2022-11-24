Политика

Федеральное руководство «Яблока» осудило решение снять Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков выступил с осуждением решения отправить в отставку главу Пустошкинского района Светлану Василькову, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Светлана Василькова

Напомним, 24 ноября депутаты Пустошкинского районного Собрания отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову. На сессии районного Собрания за досрочное прекращение полномочий главы проголосовало большинство депутатов.

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Николай Рыбаков отметил, что в партии не видят законных оснований для принятия такого решения.

«Партия "Яблоко" оказывает всю необходимую помощь Светлане Васильковой в судебном оспаривании решения об отстранении от должности и сделает всё необходимое для защиты её законных прав и прав граждан, выбравших её главой своего района», - подчеркнул Николай Рыбаков.

Ранее руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил, что решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района будет обжаловано в суде.

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Добавим, временно исполняющим обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.