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Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах

24.04.2023 17:12|ПсковКомментариев: 0

Единоросс Юрий Кравцов, набравший наибольшее количество голосов на досрочных выборах главы Пустошкинского района, поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку. 

Фото: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

«Благодарю вас за поддержку и доверие, оказанные мне на выборах главы нашего района! Спасибо каждому, кто не остался в стороне и принял участие в голосовании, выполнил свой гражданский долг и отдал свой​ голос за того кандидата, к кому проникся доверием, в чьих силах почувствовал уверенность. Спасибо тем из вас, кто поддержал мою кандидатуру. Впереди у нас много работы. Именно у нас! Ведь, как гласит мудрость, один в поле не воин», – отметил Юрий Кравцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что рассчитывает и в дальнейшем на активное участие избирателей в жизни района. «Уверен, вы не останетесь в стороне и будете помогать муниципальным властям. Вместе с вами мы будем участвовать в проектах и программах, с помощью которых сможем изменить нашу жизнь к лучшему, решить самые злободневные вопросы. Будем трудиться на благо родного района», – заключил единоросс.

Ранее сообщалось, что Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района.

С победой на выборах однопартийца поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось 23 апреля. Явка составила более 40%. 

Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября. 

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Теги: #пустошкинский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Досрочные выборы главы Пустошкинского района Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40% Игорь Сопов: В Пустошкинском районе явка получилась достаточно высокой для муниципальных выборов Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Пустошкинском районе Завершились досрочные выборы главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 18:00 превысила 38% Явка на выборах главы Пустошкинского района составила почти 36% Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 15.00 превысила 11% Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района Определен итоговый список кандидатов на выборы главы Пустошкинского района ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Завершается этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Юрий Кравцов представит ЕР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района «Единая Россия» планирует выдвинуть Юрия Кравцова на выборы главы Пустошкинского района Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля
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