Политика

Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах

Единоросс Юрий Кравцов, набравший наибольшее количество голосов на досрочных выборах главы Пустошкинского района, поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку.

Фото: Юрий Кравцов / «ВКонтакте»

«Благодарю вас за поддержку и доверие, оказанные мне на выборах главы нашего района! Спасибо каждому, кто не остался в стороне и принял участие в голосовании, выполнил свой гражданский долг и отдал свой​ голос за того кандидата, к кому проникся доверием, в чьих силах почувствовал уверенность. Спасибо тем из вас, кто поддержал мою кандидатуру. Впереди у нас много работы. Именно у нас! Ведь, как гласит мудрость, один в поле не воин», – отметил Юрий Кравцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что рассчитывает и в дальнейшем на активное участие избирателей в жизни района. «Уверен, вы не останетесь в стороне и будете помогать муниципальным властям. Вместе с вами мы будем участвовать в проектах и программах, с помощью которых сможем изменить нашу жизнь к лучшему, решить самые злободневные вопросы. Будем трудиться на благо родного района», – заключил единоросс.

Ранее сообщалось, что Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района.

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С победой на выборах однопартийца поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось 23 апреля. Явка составила более 40%.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.