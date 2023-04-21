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Политика

Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района

24.04.2023 09:28|ПсковКомментариев: 0

На досрочных выборах главы Пустошкинского района убедительную победу с результатом 80,03% одержал Юрий Кравцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Губернатор отметил, что явка была достаточно высокой – проголосовали более 40% избирателей. 

 

«Юрий Эдуардович, кандидат от партии "Единая Россия", возглавлял администрацию городского поселения "Пустошка", зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат. Уверен, новый руководитель поможет району преодолеть все сложности и выйти на траекторию динамичного развития», - написал Михаил Ведерников. 

Он пожелал Юрию Кравцову удачи на новом посту. 

Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании. 

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября. 

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Теги: #пустошкинский район #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Досрочные выборы главы Пустошкинского района Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40% Игорь Сопов: В Пустошкинском районе явка получилась достаточно высокой для муниципальных выборов Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Пустошкинском районе Завершились досрочные выборы главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 18:00 превысила 38% Явка на выборах главы Пустошкинского района составила почти 36% Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 15.00 превысила 11% Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района Определен итоговый список кандидатов на выборы главы Пустошкинского района ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Завершается этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Юрий Кравцов представит ЕР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района «Единая Россия» планирует выдвинуть Юрия Кравцова на выборы главы Пустошкинского района Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля
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