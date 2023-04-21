Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района

На досрочных выборах главы Пустошкинского района убедительную победу с результатом 80,03% одержал Юрий Кравцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Губернатор отметил, что явка была достаточно высокой – проголосовали более 40% избирателей.
«Юрий Эдуардович, кандидат от партии "Единая Россия", возглавлял администрацию городского поселения "Пустошка", зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат. Уверен, новый руководитель поможет району преодолеть все сложности и выйти на траекторию динамичного развития», - написал Михаил Ведерников.
Он пожелал Юрию Кравцову удачи на новом посту.
Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.