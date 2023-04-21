Политика

Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района

На досрочных выборах главы Пустошкинского района убедительную победу с результатом 80,03% одержал Юрий Кравцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Губернатор отметил, что явка была достаточно высокой – проголосовали более 40% избирателей.

«Юрий Эдуардович, кандидат от партии "Единая Россия", возглавлял администрацию городского поселения "Пустошка", зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат. Уверен, новый руководитель поможет району преодолеть все сложности и выйти на траекторию динамичного развития», - написал Михаил Ведерников.

Он пожелал Юрию Кравцову удачи на новом посту.

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Ранее председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов отметил, что явка на досрочных выборах получилась достаточно высокой для муниципальной кампании.

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали вчера, 22 апреля, голосование шло два дня и завершилось сегодня в 20:00.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.