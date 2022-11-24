Политика

Назначен врио главы Пустошкинского района

Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Зарембо.

«С 25 ноября вступает в обязанности исполняющий полномочия начальника контрольно-счетного управления Вера Шилова. Она будет исполнять полномочия главы района до момента внеочередных выборов», - прокомментировал депутат.

Напомним, депутаты Пустошкинского районного Собрания отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову сегодня, 24 ноября.

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Светлана Василькова на сессии заявила о том, что будет обжаловать в суде решение депутатов, продолжил Дмитрий Зарембо.

«Депутаты три года подряд ставили неудовлетворительную оценку главе в связи с тем, что Светлана Василькова не работала и не взаимодействовала ни с Собранием депутатов, ни с главами волостей, ни с областью», - резюмировал он.