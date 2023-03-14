Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Игорь Сопов Vs Николай Кузьмин

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Вас ждет столкновение мнений председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и активиста псковского «Яблока», муниципального депутата Николая Кузьмина.

Какая избирательная система лучше - российская или западная? Есть ли шанс у оппозиции победить власть на выборах, в том числе в сентябре этого года? Надо ли бояться многодневного голосования с использованием технологии ДЭГ? Свои ответы на эти и многие другие вопросы дадут участники программы. Проведет «Армрестлинг» политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Отметим, что у поединка в прямом эфире есть предыстория. В феврале Николая Кузьмина приглашали на организованную Общественным советом при облизбиркоме дискуссионную площадку, на которой ожидалась острая полемика с участием сторонников власти и местных оппозиционеров. Однако на встречу представитель партии «Яблоко» не пришел, в связи с чем удостоился упреков в социальных сетях и политических Telegram-каналах.

И все-таки «дуэль» в прямом эфире состоится. Свои вопросы участникам вы можете задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Напомним, программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу, и настоящие эмоции в студии.

Трансляция завершена.