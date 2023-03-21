Политика

В Псковском региональном отделении ЛДПР намерены перешагнуть рубеж в три тысячи партийцев

Рубеж в три тысячи членов партии намерены перешагнуть в Псковском региональном отделении ЛДПР. Об этом сообщил координатор реготделения, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.





«Всероссийский прием в партию памяти Владимира Вольфовича Жириновского, как отдельный проект, подходит завершению в апреле. И с гордостью могу заявить, что региональное отделение справилось со всеми поставленными задачами и увеличила свое представительство. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы перейдём рубеж в 3 тысячи членов партии по Псковской области, а по стране планируется нарастить данную цифру до 350 тысяч человек», – отметил Антон Минаков.

Он также подчеркнул, что прием в ряды ЛДПР не останавливался, не останавливается и не будет останавливаться.