«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по праймериз-2026

«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026. Как сообщили Псковской Ленте Новостей реготделении партии, в него вошли участники СВО, Герои РФ, представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтёры.
Фото здесь и далее: «Единая Россия»
Федеральному оргкомитету по проведению предварительного голосования «Единой России» отводится особая роль. Состав его участников гарантирует профессиональный и общественный контроль за ходом процедуры, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Базовые принципы предварительного голосования «Единой России» остаются неизменными: честность и прозрачность, подчеркнул секретарь Генсовета.
Особое внимание – участникам специальной военной операции.
По словам сенатора, трёхкратного Олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина, который возглавил оргкомитет, предстоит организовать наблюдение за ходом процедуры, агитации, выбором методик ведения кампании, которым будут следовать кандидаты.
Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.
Член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов выделил основные особенности процедуры в 2026 году. В их числе: сохранение преференций для участников специальной военной операции — 25% к полученному результату, возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Помимо этого, все кандидаты должны определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по списку. А по итогам процедуры каждый кандидат должен обрести партийный статус — либо сторонника, либо члена партии.
Участники оргкомитета подчеркнули, что предварительное голосование — конкурентное преимущество партии. Партия обеспечила информационную безопасность и использует лидирующую цифровую инфраструктуру при проведении предварительного голосования, отметил директор по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.
В ходе процедуры «Единая Россия» может начать так называемый «нулевой» этап кампании, занять более выгодное положение и не делиться им с оппонентами, подчеркнул президент Ассоциации профессиональных консультантов в области электоральных и социальных процессов «РАПК» Фирдус Алиев.
Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко отметил, что модель ПГ доказала свою востребованность: к аналогичным инструментам начинают прибегать и другие политические силы.
Депутат Ростовской-на-Дону гордумы, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, ветеран СВО Андрей Манухин подчеркнул, что задача партии — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать себя в общественно-политической деятельности, и «Единая Россия» с этим справляется.
В структуру оргкомитета вошли сенаторы: гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин; член Генсовета «Единой России» Сергей Перминов; участник СВО Алексей Кондратьев.
К работе оргкомитета приглашены начальник федерального штаба общественного движения «Волонтёрская рота боевого братства» Станислав Кузьменко; депутат Ростовской-на-Дону гордумы, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Андрей Манухин; депутат Челябинской гордумы, директор благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операции» (Объединение.РФ) Артём Барбашин и зампред заксобрания Запорожской области Михаил Попов. Также — президент Ассоциации профессиональных консультантов в области электоральных и социальных процессов «РАПК» Фирдус Алиев; президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко; гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин; директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов; ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец; заместитель главного редактора издания «Ведомости» Максим Иванов и ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» при Торгово-промышленной палате РФ Анна Палагина.