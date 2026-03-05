 
Политика

Александр Козловский: Праймериз – конкурентное преимущество «Единой России»

Предварительное голосование – залог обновления и преемственности власти, заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя создание федерального оргкомитета по праймериз-2026. 

Депутат подчеркнул, что создание оргкомитета по предварительному голосованию «Единой России» на 2026 год – это важнейший шаг в развитии внутрипартийной демократии и формировании будущего политического ландшафта страны.

«Цифровой формат голосования через портал «Госуслуги» – это современный, прозрачный и доступный механизм. Мы видим, как технологии работают на демократию, обеспечивая честность процедуры и широкое участие граждан. Предварительное голосование "Единой России" за много лет уже доказало свою эффективность как инструмент отбора лучших кандидатов. Это конкурентное преимущество нашей партии, которое позволяет начать диалог с избирателями задолго до официального старта кампании. От качества проведения предварительного голосования зависит доверие граждан к демократическим институтам. Выборы-2026 действительно сформируют контур будущего России. И мы должны сделать всё, чтобы в этом будущем были представлены самые достойные, проверенные временем и делом люди», – резюмировал Александр Козловский.

Напомним, выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая. 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

