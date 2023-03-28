Политика

Депутаты в Пскове рассмотрят свыше 10 вопросов в рамках очередной сессии гордумы

Псковская городская Дума седьмого созыва соберется на очередную 9-ю сессию 31 марта. Мероприятие пройдет в здании гордумы на улице Некрасова, 14 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутатам, в частности, предстоит внести изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также установить границы трёх новых территориальных общественных самоуправлений

Помимо этого, депутаты внесут изменения в следующие решения городской Думы:

«Об оплате труда руководителей муниципальных предприятий муниципального образования "Город Псков"»,

«О создании дорожного фонда муниципального образования "Город Псков"»,

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год»,

«Об утверждении состава общественной комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Пскова"»,

«Об утверждении порядка предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе».

Также они рассмотрят вопросы о награждении благодарственными письмами Псковской городской Думы советника председателя Псковской городской Думы Ирину Нестерову и главного аналитика отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Вячеслава Толстых.

Всего в основной повестке сессии 13 вопросов.