Депутаты в Пскове рассмотрят свыше 10 вопросов в рамках очередной сессии гордумы

Псковская городская Дума седьмого созыва соберется на очередную 9-ю сессию 31 марта. Мероприятие пройдет в здании гордумы на улице Некрасова, 14 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского парламента.
Депутатам, в частности, предстоит внести изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также установить границы трёх новых территориальных общественных самоуправлений
Помимо этого, депутаты внесут изменения в следующие решения городской Думы:
Также они рассмотрят вопросы о награждении благодарственными письмами Псковской городской Думы советника председателя Псковской городской Думы Ирину Нестерову и главного аналитика отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата Псковской городской Думы Вячеслава Толстых.
Всего в основной повестке сессии 13 вопросов.