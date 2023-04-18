Политика

Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района

Досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня, 22 апреля, голосование будет идти два дня и завершится 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В 8:00 открылись двери всех 15 участковых избирательных комиссий муниципалитета. В голосовании смогут принять участие 6524 избирателя. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00.

Напомним, в досрочных выборах главы Пустошкинского района принимают участие четыре кандидата.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.