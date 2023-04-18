Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района

Досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня, 22 апреля, голосование будет идти два дня и завершится 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
В 8:00 открылись двери всех 15 участковых избирательных комиссий муниципалитета. В голосовании смогут принять участие 6524 избирателя. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00.
Напомним, в досрочных выборах главы Пустошкинского района принимают участие четыре кандидата.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.