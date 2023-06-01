Политика

Муниципальным округам в Псковской области предоставили возможность передавать полномочия в Счетную палату

Муниципальным округам в Псковской области предоставили возможность передавать полномочия в Счетную палату. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В связи с созданием на территории Псковской области муниципальных округов имеется потребность в урегулировании правоотношений, связанных с заключением соглашений о передаче Счетной палате Псковской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальных округах.

Теперь устанавливается срок направления в региональную Счетную палату решения об обращении о заключении соглашения, принятого представительным органом вновь образованного муниципального образования Псковской области, до 1 ноября года создания такого муниципального образования.

Кроме того, законопроектом уточняются сроки рассмотрения Счетной палатой Псковской области решения представительного органа об обращении о заключении соглашения.

Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.