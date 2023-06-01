Политика

Роль «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудили в прямом эфире «ПЛН FM»

Роль и место «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудили участники круглого стола, который состоялся в пятницу, 2 июня, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждому из представителей четырех партий предлагалось обозначить те угрозы и вызовы, которые по их мнению, наиболее актуальны для них в новой политической реальности, оценить активность своей партии в Псковской области. В прямом эфире эти вопросы обсудили руководители региональных отделений четырех партий: председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский; руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов; председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов; председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский пояснил, что геополитика вышла на первый план в повестке людей, однако бытовые проблемы не ушли.

«У "Новых людей" в Псковской области все замечательно, наши рейтинги растут, доверие граждан растет, наша команда растет с каждым днем. Недавно мы сделали проект, называется "Завтрак с депутатом". Люди приходят на прием к депутату, а депутат едет к людям и уже на месте разбирается с теми проблемами, которые есть. За этот месяц по другому взглянул на многие районы, у нас добавилось очень много сторонников. И благодаря этому мы будем выдвигаться в, наверное, 5-6 муниципалитетах: Невель, Опочка, Новоржев, возможно, Печоры. Мы сейчас посмотрим наши силы», – сказал Андрей Маковский и подчеркнул, что необходимо представлять интересы населения, заново поднимать их проблемы и стараться решать.

На изменение ситуации внутри страны обратил внимание руководитель регионального отделения Партии пенсионеров, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

«Очень большое влияние оказывает проведение специальной военной операции. Она консолидировала основную часть общества. Основная часть сторонников и членов Партии пенсионеров воспитывалась и жила в период советской власти, имеет определенные принципы. Они поддерживают стремление высшего руководства страны и руководства области на консолидацию нашего общества, на достижение целей, которые стоят перед обществом, чтобы всем, как говорится, в стране и конкретно в нашей области удавалось вести нормальный образ жизни», – сказал городской депутат.

По мнению Михаила Иванова, огромную роль сыграет дистанционное электронное голосование.

«По результатам выборов, которые проходили год назад, к всеобщему удивлению, оказалось, что сторонники от Партии пенсионеров очень активно пользовались дистанционным голосованием. ДЭГ предоставляет возможность гражданину, находясь вообще за пределами региона, голосовать, например, за кандидата даже муниципального уровня», – заверил он.

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов объяснил, почему, несмотря на критику в свой адрес, настойчиво продолжает поднимать спорные с электоральной точки зрения темы, например, выращивание технической конопли, а также пафосно презентует прожекты по сотрудничеству с китайскими бизнесменами.

«Я стараюсь в регион привезти и инвестиции, и создать рабочие места. Мы сейчас уже на стадии деловой переписки и переговоров о том, чтобы они сюда приехали. Техническая конопля является основополагающей в этом моменте (переговорах – ред.), потому что мы не только о ней с ними вели беседу, но мы с ними вели и о техническом развитии региона, и о возможности развития электромобилей», – рассказал он.

Как считает председатель регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев, самое главное в политическом пространстве сейчас – состояние избирателя.

«Что касается дистанционного электронного голосования, трехдневного голосования, любая новация пока непонятна, неизвестна. Не хочу давать оценку, хотя у меня есть некие сомнения. Нужно оценку давать тому, в чем ты понимаешь. Самое главное – это состояние общества и избирателя. Мы даем свою программу. Я считаю, что впереди нашу страну и общество ждет трагедия не меньше, чем СВО – это нелегальная миграция. Я не буду раскрывать карты. Общество это не услышало, я его не обвиняю, это его право. Общество выбирает. Мы можем говорить и предлагать», – пояснил он.

Кроме того участники круглого стола обсудили легитимность выборов и конкуренцию на избирательной кампании. Михаил Иванов обратил внимание на положительные изменения в избирательном процессе.

«Сравнивать, естественно, есть с чем. На начало 2000-х годов некоторые кандидаты меняли фамилии, чтобы создать конкуренцию, быть двойником. Другие практиковали, что сами незаконные агитационные материалы вбрасывали и тут же шли в милицию заявлять, что их хотят дискредитировать. В политике происходило много очень интересного и не совсем. Выборы в последние годы дают возможность людям технически голосовать не только по месту пребывания, но и в других местах. Отбор кандидатов, внутреннее состояние общества свидетельствует о том, что более качественно подходят к выборам и даже на муниципальном уровне. Уже смотря конкретно на деятельность людей и их результаты. Сейчас выборы проходят легитимно», – сказал он и сделал прогноз, согласно которому явка будет расти в связи с новыми техническими возможностями.

Игорь Романов, продолжая тему дистанционного электронного голосования, обратил внимание, что для его проведения необходимо решать проблему связи в деревнях региона.

«Мы говорим об электронном голосовании. А вот в Плюсском районе Сети практически нет. Каким образом голосовать? Когда мы обеспечим хорошую, стабильную связь Интернета? У нас из деревень люди уезжают, потому что работы нет, молодежи заняться нечем. Мы сейчас этим и занимаемся. Вот у меня проходят непосредственно сейчас встречи со всеми волостями внутри района. Выявил все эти проблемы. И мы как раз разбираемся», – уточнил он.

Реготделение партии «Родина» будет делать акцент на муниципальную кампанию, а не на региональную, заявил ее председатель.

«Надо воздержаться нам немножко от обещаний. У местного самоуправления сегодня полномочия очень ограничены. Сегодня руководитель местного самоуправления мало может повлиять на что-то», – высказался Павел Бикташев.

Андрей Маковский категорически с ним не согласился, высказав мысль о том, что из-за такой позиции и отсутствуют депутаты от данной партии.

«Поэтому у вас и депутатов нет. У нас здесь другая позиция, совершенно иная. Депутат имеет возможность связаться с регионом, поднять проблему. Наша задача – отстаивать интересы людей. Депутат – это слуга народа. Другой подход просто неприемлем», – заключил Андрей Маковский.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация таких проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.