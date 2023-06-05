Политика

Александр Котов: Оппозиция пока не готова обсуждать проблемы системного характера

Оппозиция пока не готова обсуждать проблемы системного характера на встрече с губернатором. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Оппозиция, к сожалению, пока не готова обсуждать проблемы системного характера. Чаще всего это частные вопросы, связанные с сиюминутными обращениями граждан. От этой практики надо уходить. Законодательный орган субъекта не для того, чтобы обсуждать частные вопросы. Мы должны думать о том, как решать системные, застаревшие и наболевшие проблемы», – сказал он.

Спикер регионального парламента отметил, что встреча губернатора с фракциями – это не то мероприятие, где можно задать вопрос по поводу ремонта крыльца в образовательном учреждении.

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«Такие встречи нужно использовать, чтобы обсуждать системные проблемы. Во фракции "Единая Россия" к этому и стремимся. Мы должны обсуждать и искать пути решения проблем», – объяснил он.