Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак.

Он расскажет о ситуации в партии, а также пояснит причины своего отказа от участия в выборах губернатора Псковской области.

Телефон прямого эфира — 56-73-72. Звоните и задавайте вопросы гостю студии. Ведут эфир Александр Савенко и Константин Калиниченко.