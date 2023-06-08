Политика

Форум победителей праймериз «Единой России» открылся в Пскове

Форум победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба ЕР

Мероприятие проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». Запланировано участие партийцев региона, в том числе секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова.

По окончании форума состоится XXVIII конференция Псковского регионального отделения партии, на которой партийцы подведут итоги предварительного голосования «Единой России» и выдвинут кандидатуру для участия в выборах губернатора Псковской области. Напомним, голосование состоится 8-10 сентября.

В праймериз приняли участие два кандидата — действующий губернатор Михаил Ведерников и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.